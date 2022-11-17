Неправильное питание приводит не только к избыточному весу. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неправильное питание приводит не только к избыточному весу. Есть и другая опасность - сахарный диабет, при котором организм перестает усваивать сахар.

Пропустить появление у себя этой болезни легко - незначительная концентрация сахара себя почти не проявляет. Хотя после с ее прогрессированием появляются симптомы: сухость во рту, жажда, учащенное мочеиспускание (особенно по ночам). Чем больше запускать сахарный диабет, тем хуже ее проявления, появляются нечеткость зрения, онемение пальцев ног, ощущение «ползанья мурашек» в ногах. В дальнейшем запущенная форма диабета может привезти к инсульту и инфаркту, полной потере зрения, а также гангрене нижних конечностей.

- Прежде всего на содержание сахара в крови влияет то, что мы едим в течение дня, в какое время суток и в каком количестве. Несбалансированное питание – вот основной виновник развития диабета, - рассказала врач по медицинской профилактики центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманской области Юлия Смирнова.

Помимо питания есть также факторы риска, которые увеличивают риск заболеть диабетом: наследственность, лишний вес, пожилой возраст, малоподвижный образ жизни и курение.

НА ЗАМЕТКУ

Как настроить питание для профилактики сахарного диабета

За завтраком можно позволить себе многое – каши, омлет, творог, овощи и даже сладости. Дело в том, что в утренние часы клетки меньше всего усваивают глюкозу из-за низкой чувствительности к инсулину.

В обед можно съесть углеводы в виде гарниров (тушеных овощей, картофеля, каш, макаронных изделий). А вот сладости уже лучше не употреблять. Еще в дневные часы обязательно должны присутствовать «длинные» углеводы (салаты) и белковые продукты (мясо, рыба, птица).

За ужином предпочтение лучше отдавать «длинным» углеводам (свежим овощам) и белковой пище (творогу, кефиру, птице, рыбе), но с невысоким содержанием жиров.

Основными приемами пищи (по калориям) должны быть завтрак и обед. Ведь употребление калорийной пищи вечером увеличивает риск развития сахарного диабета абсолютно у всех людей, даже с идеальной массой тела.

Старайтесь употреблять больше растительной клетчатки, которая относится к «длинным» углеводам, благодаря которым сладости будут усваиваться без резкого повышения сахара в крови.

Помните, что с каждым лишним килограммом увеличивается риск развития диабета, и если у вас все же имеется избыточная масса тела или ожирение, нужно приложить все усилия, чтобы похудеть.

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