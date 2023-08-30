Мурманский спортцентр «Авангард» может стать базой для тренировок конькобежцев

Тренировки юных конькобежцев в Мурманске планируют проводить в «Авангарде» Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске юных любителей зимних видов спорта много, правда, не всем из них есть где заниматься. Так, например, есть проблемы со льдом для тренировок конькобежцев. Напомним, что в прошлом году каток для них не залили.

Но подвижки в этом плане есть. Как сообщил нам глава города Игорь Морарь, возможно, ребята смогут тренироваться в обновленном споркомплексе «Авангард».

- Это больная тема с нами многие годы. Как один из вариантов для конькобежцев сейчас рассматривается «Авангард». Но решение еще не принято, надо спросить мнение у Федерации конькобежного спорта, где им будет удобно. Есть много нюансов, это очень специализированный вид спорта, - поделился мэр с «КП»-Мурманск».

Напомним: стадион «Юность» в Мурманске станет базой для тренировок хоккеистов и фигуристов.

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