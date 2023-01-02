В Мурманске 120 юных спортсменов из школы олимпийского резерва остались без льда для тренировок

Зимой 2022/2023 на стадионе Профсоюзов в Мурманске может не появиться лед. Фото: Олег ФИЛОНОК

Перед Новым годом праздничное настроение у сотен человек в Мурманске было подпорчено: порядка 120 юных воспитанников спортивной школы олимпийского резерва остались без льда для тренировок, который обычно делали на стадионе Профсоюзов.

- У Центрального стадиона два владельца - один непосредственно футбольного поля, второй - самого стадиона. Ранее у нас так же возникали проблемы с заливкой льда, с его качеством и отношением к нам. Но это было терпимо. Сейчас отказываются заливать лед, ссылаясь на то, что нет бригады, - рассказали «КП»-Мурманск» родители спортсменов.

Также они написали открытое письмо, в адресатах которых значатся оба Минспорта - региона и РФ, Союз конькобежцев, администрация Мурманска, комитет по физической культуре и спорту города. В нем значится, что руководство стадиона решило не заливать лед зимой 2022/2023, а специализированной базы для тренировок в городе нет. Взрослые надеются, что проблему все же удастся решить.

«КП» позвонила на сам стадион, но там затруднились ответить, когда будет открыт сезон и будет ли вообще это сделано.

Напомним: правительство Мурманской области планирует восстановить стадион Профсоюзов, который находится не в лучшем своем состоянии, в рамках концессионного соглашения.

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