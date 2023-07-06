Стадион «Юность» в Мурманске станет базой для тренировок хоккеистов и фигуристов

В 2022 году в Мурманске приступили к реконструкции стадиона «Юность», который не обновляли 45 лет. Ход работ проверил глава Мурманска Игорь Морарь.

В 2022 году в Мурманске приступили к реконструкции стадиона «Юность», который не обновляли 45 лет. Ход работ проверил глава Мурманска Игорь Морарь.

- Подрядчик заканчивает с устройством щебеночного покрытия, осталось лишь разровнять камень и положить два слоя поля. Скоро здесь появятся искусственная трава и три беговые дорожки со специальным покрытием по периметру. На стадионе установлено восемь опор освещения с мощными прожекторами, так что даже в условиях полярной ночи во время тренировок будет светло как днем, - отметил по итогам поездки Игорь Морарь.

На стадионе будет тренировочная база для воспитанников спортивной школы №6, в которой ведут набор по секциям фигурное катание на коньках, хоккей с мячом и хоккей с шайбой.

Напомним: в Мурманске продолжают обустраивать футбольное поле у спорткомплекса «Авангард». Ход работ на объекте также оценил глава Мурманска. По его словам, поле может быть готово раньше установленных сроков.

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