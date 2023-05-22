На стадионе «Юность» в Мурманске идет ремонт

Стадион будет доступен всем мурманчанам, чтобы вечерами они могли полноценно заниматься спортом. Фото: t.me/serdechkin51

В Мурманске кипит работа на стадионе «Юность». Глава администрации города Юрий Сердечкин вместе с главой города Игорем Морарем проверили, как идет ремонт на объекте.

Так, уже подготовлена территория, разработан котлован, уложена дренажная система, установлены опоры освещения, ведутся работы по монтажу прожекторов. Вскоре там выстелят поле.

- «Юность» станет полноценной базой для тренировок заполярных спортсменов по хоккею с мячом. На стадионе появится современное освещение, что особенно важно для занятий в условиях полярной ночи. Также предусмотрены футбольное поле и беговые дорожки, - сообщил Юрий Сердечкин.

Стадион будет доступен всем мурманчанам, чтобы вечерами они могли полноценно заниматься спортом.

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