На мурманском дубе впервые за десять лет появились желуди

Мало кто знает, что в Мурманске, несмотря на суровый климат, растет несколько яблонь и даже вишня.
Мало кто знает, что в Мурманске, несмотря на суровый климат, растет несколько яблонь и даже вишня. Этим летом благодаря теплой погоде деревья цвели и благоухали.
В Мурманске на дубе заметили крохотные желуди. Фото: Мурманск LIVE / vk.com/mlive51
А еще в городе в одном из дворов есть дуб, и в этом году на нем впервые за последний десяток лет появились желуди. Фотографией поделились в группе «Мурманск Live» (18+).
Напомним: в Мурманской области нашли гигантский гриб.
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