В Мурманске зацвела яблоня у драмтеатра

Яблоня у драмтеатра уже радует глаз цветами. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманске зацвела яблоня, что находится у областного драматического театра. Она считается самым большим представителем своего вида, еще две маленькие яблоньки находятся у морского вокзала и рядом с гимназией №5.

В 2022 году благодаря аномально теплому лету на яблоне у драмтеатра даже успели завязаться небольшие плоды, но для созревания им не хватило времени.

Напомним: в условиях Крайнего Севера созрела… дыня. Вырастили ее в школьной теплице в Коашве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru