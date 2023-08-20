Тянет почти на килограмм. В Мурманской области нашли гигантский гриб

Боровик оказался весом почти в килограмм. Фото: vk.com/i.murmansk

В Мурманской области в самом разгаре сезон тихой охоты. Северяне собирают шляпников, а некоторым удается отыскать уникальные экземпляры.

Так, под Апатитами нашли гриб-гигант. Боровик оказался весом почти в килограмм! Фотографию красавца опубликовали в паблике «Мурманск» (18+).

Напомним, что за белыми грибами в Заполярье также приехал Андрей Малахов.

Ранее мурманский спасатель назвал места в нашем регионе, где чаще всего теряются грибники.

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