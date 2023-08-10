Спасатель назвал места в Мурманской области, где чаще всего теряются грибники

В теплые деньки жители Мурманской области часто выходят в лес, чтобы пособирать грибов и ягод, а также просто насладиться единением с природой. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В теплые деньки жители Мурманской области часто выходят в лес, чтобы пособирать грибов и ягод, а также просто насладиться единением с природой. Однако иногда такое единение может затянуться.

Спасатель Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Денис Иванов рассказал о местах, где грибники и путешественники теряются чаще всего.

- Поисковые работы часто ведутся в районе Серебрянского шоссе, станции Пяйве, а также в районе Верхнетуломского водохранилища, - отметил спасатель.

О том, что делать, если заблудился в лесу, читайте в нашем материале.

Напомним: в жару в Мурманской области действует ряд ограничений.

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