Купаться нельзя, шашлык под запретом. В жару в Мурманской области действует ряд ограничений

Купаться нельзя, шашлыки жарить в лесу тоже. А что же можно? Прогулки на свежем воздухе! Но и их надо совершать с умом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Сначала мокро, потом жарко – последний месяц лета в Мурманской области капризен на погоду. 1 августа в регионе прошел сильный ливень, по количеству осадков за сутки он установил рекорд в разных городах – так сильно там в XXI веке еще не лило.

А после ненастья в Заполярье пришла жара. По данным Мурманского УГМС, 3 и 4 августа в Мурманской области ожидается до +30 С. Что это значит для северян – в нашем материале.

Конечно, такие душные деньки с пеклом хочется переждать где-нибудь на природе. Например, у озера в теньке или охладиться в воде. Но северянам напоминают, что на Кольском полуострове нет ни одного водоема, где разрешено купаться. Даже если вода в той же реке Кола или где-то еще и прогревается до +19, это не значит, что безопасно в ней находиться. Холодные подводные ключи, быстрое течение, двойное дно и осколки стекла под ногами, - все это может привести к самым печальным последствиям.

Если в озеро нельзя, то что насчет шашлыка на природе? Увы, и это под запретом, если только речь не о кафе со столиками на свежем воздухе.

- В Мурманской области действует особый противопожарный режим. В период действия противопожарного режима гражданам запрещается посещение лесов, разведение там костров, использование открытого огня, мангалов, сжигание мусора, травы и горючих материалов, - предупредили в региональном оперштабе.

Также 3-7 августа на северо-востоке Кольского района и востоке Ловозерского района ожидается IV (высокий) региональный класс пожарной опасности.

Купаться нельзя, шашлыки жарить в лесу тоже. А что же можно? Прогулки на свежем воздухе! Но и их надо совершать с умом.

- Во время жаркой погоды советуем передвигаться не спеша, чаще находиться в тени; носить головной убор и светлую одежду из натуральных тканей; употреблять большое количество воды и отказаться от алкоголя, при тепловом ударе немедленно перейти в тень и постараться охладить тело (принять душ и медленно выпить большое количество воды), - дали наставления в МЧС по Мурманской области.

Страдать от жары северянам придется не так уж долго: уже 4 августа в регион вернутся грозы, которые должны сбавить накал и немного охладить воздух.

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