Брось грибы и прислушайся. Мурманский спасатель рассказал, что делать, если заплутал в лесу

Если пренебречь правилами безопасности на природе, легко можно нарваться на неприятные приключения. Фото: Евгения ГУСЕВА

С возвращением теплой погоды жители Мурманской области все чаще достают корзинки для грибов, мангалы (хотя в регионе действует особый противопожарный режим, и пикники в лесах запрещены) и походные рюкзаки, выбираясь в путешествие по лесам и сопкам. Однако если пренебречь правилами безопасности на природе, легко можно нарваться на неприятные приключения.

О том, как нужно вести себя в лесу, чтобы не случилась беда, рассказал спасатель Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России Денис Иванов.

Так, в августе и сентябре, когда самое время собирать грибы, северяне теряются чаще всего. «Бермудским треугольником» являются Серебрянское шоссе до Териберки, станция Пяйве, а также район Верхнетуломского водохранилища.

Как отмечает спасатель, важно заранее предупредить родных и друзей о том, куда идешь, а также взять минимальный запас еды, заряженный телефон и одеться поярче.

- Обычный выход за ягодами не нужно регистрировать в МЧС, но сказать близким нужно. Часто бывает, что родственники не знают даже, с какой стороны от дороги человек пошел в лес, что сильно осложняет поиски, - говорит спасатель. - К тому же, люди любят одеваться в пятнистые камуфляжные костюмы, из-за чего их не видно при поисковых работах, поэтому наряд должен быть ярким.

Если заблудился на Кольском полуострове, то школьные знания о том, что мох растет с северной стороны, а ветки тянутся на южную, не помогут. Нужно прислушиваться к шуму от дорог, смотреть, где есть свет от города. Бегать по лесу сломя голову тоже не стоит.

- Можно, например, забраться на сопку и оттуда попробовать сориентироваться. Понятно, что грибник не возьмет с собой GPS-навигатор, но компас пригодится. Так, если зашел на север, то выходить нужно на юг, - отмечает Денис Иванов.

Бывает, что человека ищут долго, а сам он выбраться не может - все-таки лес у нас непростой. В таком случае придется остаться ночью один на один с дикой природой. Спасатели советуют натаскать себе дров для костра, поискать место у водоема, сделать укрытие из веток или лечь под деревом с широко раскинутыми ветками.

Что интересно, в поисках пути назад заблудившиеся грибники частенько не бросают свои ведра с плодами лесной охоты.

- Мы искали людей по двое суток и находили их как раз с грибами, которые они насобирали. Говорят, выкинуть жалко. Но от лишнего груза лучше избавляться, - говорит сотрудник МЧС.

Случаются у спасателей и чудесные поиски, когда казалось бы, что шансов на спасение нет, а человек жив и невредим. Так, один раз в лесу заплутала бабушка. Пытаясь выбраться, она переплыла довольно большую реку.

- Мы сразу этот район с речкой отсекли, не думая, что пенсионерка будет там. Прошло несколько дней, и надежды на то, что она все еще жива, было мало. Однако оказалось, что северянка нашла на другом берегу рыбацкую избушку и жила там неделю, питаясь оставленной рыбаками провизией. При этом бабушка даже видела спасательный вертолет, но по какой-то причине решила от него спрятаться в домике. В избушке мы ее в итоге и отыскали, вывели из леса, - поделился спасатель.

Он отмечает, что при продолжительных походах, особенно с ночевкой или если в путешествие берутся дети, нужно регистрировать туристическую группу в МЧС. Сейчас в регионе зарегистрированы около 5600 человек, среди них 1600 - несовершеннолетние.

Спасатели сейчас также проходят тренировки на новом вертолете, который поступил на службу МЧС. Пока что он им пригодился один раз - когда спасали туристов в Хибинах.

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