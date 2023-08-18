Следователи проводят проверку по факту смерти пропавшего в Мурманске пенсионера

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пенсионера. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске завершились поиски 69-летнего Виталия Баранова, которого искали с 4 августа. Пенсионер сел в троллейбус и так и не доехал до конечной остановки, где его встречала дочь.

Северянина нашли погибшим, следователи проводят проверку.

- Тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти найдено 10 августа в лесном массиве Первомайского округа города. Личность погибшего установлена, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пенсионера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним: следователи проводят проверку по утонувшему в Имандре рыбаку.

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