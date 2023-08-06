В Мурманске 69-летний мужчина сел в троллейбус и пропал

Тех, кто обладает информация о пропавшем, просят позвонить в полицию. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 69-летнего Виталия Баранова, который сел в троллейбус и пропал. Мужчина дезориентирован.

- 4 августа в 12.35 он сел в троллейбус №3 на улице Челюскинцев, дочь встречала на конечной остановке - на улице Гаджиева. Но до нужного места мужчина не доехал, его местонахождение не известно, - сообщили в ПСО МурманСпас.

Приметы: рост 175 сантиметров, волосы темные с проседью, сильно сутулится. Был одет в черную куртку, красно-белую рубашку в клетку, темные брюки, черные туфли. На голове светлая кепка.

Тех, кто обладает информация о пропавшем, просят позвонить в полицию: 02 или 102 либо обратиться к волонтерам ПСО МурманСпас: 8 911 311 70 20.

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