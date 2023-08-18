Следователи проводят проверку по утонувшему в Имандре рыбаку

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 53-летнего мужчины в озере Имандра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 53-летнего мужчины в озере Имандра.

- Было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1970 года рождения, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Ранее о гибели мужчины сообщила его дочь, которая искала тело отца при помощи водолазов.

Напомним: 17-летний подросток утонул в канале Кольской АЭС, где запрещено купаться.

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