Следователи проводят проверку по утонувшему в Имандре рыбаку

Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 53-летнего мужчины в озере Имандра.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели 53-летнего мужчины в озере Имандра.
- Было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Личность погибшего установлена, им оказался местный житель, 1970 года рождения, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
Ранее о гибели мужчины сообщила его дочь, которая искала тело отца при помощи водолазов.
Напомним: 17-летний подросток утонул в канале Кольской АЭС, где запрещено купаться.
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