Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего в Североморске

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Фото: СУ СКР по Мурманской области

В Североморске на улице Авиаторов,16 августа сорвался с крыши и погиб рабочий. Известно, что мужчина работал на высоте без страховки.

Следователи проводят проверку по факту случившегося.

- Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причины смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Напомним: родные пропавшего в канале Кольской АЭС подростка не завершают поиски.

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