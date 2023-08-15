«Приостановлены, но не завершены». Родные пропавшего в канале Кольской АЭС подростка рассказали, почему не завершают поиски

11 августа в канале Кольской АЭС в Полярных Зорях утонул 17-летний подросток. Фото: Антон ЗАБИРОВ

11 августа в канале Кольской АЭС в Полярных Зорях утонул 17-летний подросток. Он пришел купаться с друзьями зашел в воду, где его унесло сильным течением.

Юношу искали все выходные, 14 августа стало известно, что тело нашли, следователи проводят доследственную проверку. Но родные говорят, что поиски не остановлены.

- Спасатели нашли тело в устье канала. Поиски приостановлены, но не окончены, так как опознания еще не было. Всем неравнодушным огромное спасибо. Вы наши герои. Берегите себя и своих близких, молимся за Вовчика, - написала в «ВКонтакте» сестра пропавшего подростка.

Напомним: в Мурманской области идут поиски 54-летнего Константина Позднякова. Мужчина пропал почти два месяца назад - 21 июня он ушел с территории палаточного лагеря на турбазе «Север» и не вернулся.

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