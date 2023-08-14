Завершены поиски пропавшего в канале Кольской АЭС подростка

«КП»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием в СКР по Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

10 августа в отводном канале Кольской АЭС в Полярных Зорях унесло течением 16-летнего подростка. На выходных поиски со стороны МЧС были приостановлены до 14 августа по погодным условиям, иcкать пропавшего мальчика продолжили добровольцы и родные.

Как рассказали родные, юный северян пошел с компанией купаться, а потом не справился с сильным и непредсказуемым течением. После почти трехдневных поисков в сети появилась информация, что тело подростка нашли.

- Подросток найден, мальчик не выжил, к сожалению. Тело нашли сегодня [14 августа] днем. Приносим соболезнования семье, - сообщил паблик «Мончегорск» (16+).

«КП»-Мурманск» обратилась за официальным комментарием в СКР по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru