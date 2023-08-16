В Североморске рабочий без страховки упал с крыши и погиб

Спасти северянина не удалось. Фото: Андрей Субач / vk.com/sea_rescuer

Днем 16 августа стало известно о происшествии в Североморске. Здесь с крыши сорвался рабочий.

- Мужчина работал без страховки, - сообщает Telegram-канал «Мурманск» (18+).

Спасти северянина не удалось.

«Комсомольская правда»-Мурманск» обратилась за комментарием в СКР региона.

Напомним: 10 августа с крыши исторического здания в центре Мурманска также сорвался рабочий, его госпитализировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это было самое опасное дело в моей жизни!». Апатитчане покорили Эльбрус, установив на вершине флаг Мурманской области. На Эльбрусе установили флаг Мурманской области в честь 85-летия региона (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru