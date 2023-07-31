Дело сорвавшего строительство пешеходного моста в Полярном директора направили в суд

Пешеходный мост в Полярном до сих пор не ввели в эксплуатацию. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области будут судить директора муниципального учреждения в ЗАТО Александровск, из-за которого сорвалось строительство пешеходного моста в Полярном. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Учреждение заключило контракт с подрядной организацией, строительство моста шло в 2020 и 2021 годах, но поле было приостановлено из-за допущенных недостатков до выполнения дополнительных работ.

- Обвиняемый, стремясь быстрее завершить работы, необоснованно заключил еще один муниципальный контракт по усилению фундаментов опор моста без проведения дополнительных инженерных изысканий и внесения изменений в проектную документацию. В результате работы были выполнены, но при проверке вновь обнаружили недостатки, из-за чего пешеходный мост не ввели в эксплуатацию, - сообщили в СКР по Мурманской области.

По муниципальным контрактам незаконно перечислили 30 миллионов рублей.

Напомним: соединяющий улицы Моисеева и Душенова пешеходный мост в Полярном стал одним из самых многострадальных объектов Мурманской области. Со строительством переправы не раз возникали проблемы. Так, паводок подмывал опоры, а один из подрядчиков просто сбежал с объекта.

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