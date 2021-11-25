В Полярном достроили пешеходный мост

Сейчас ходить по мосту нельзя, пока документы по нему не будут утверждены. Фото: Правительство Мурманской области

Соединяющий улицы Моисеева и Душенова пешеходный мост в Полярном стал одним из самых многострадальных объектов в Мурманской области. И, наконец, его достроили.

- Все работы по строительству пешеходного моста в Полярном завершены. Подрядчик успел до снега закончить асфальтирование виадука, а затем смонтировал ограждение и светодиодное освещение. Сейчас идет комиссионное обследование объекта, – рассказал и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Сейчас ходить по мосту нельзя, пока документы по нему не будут утверждены.

Со строительством переправы не раз возникали проблемы. Так, паводок подмывал опоры, а один из подрядчик просто сбежал с объекта. Работать над мостом начали в апреле 2020 года, а закончить должны были в декабре.

Длина мостового сооружения – 78,5 метра, ширина – 3,2 метра.

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