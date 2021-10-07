Пешеходный мост-долгострой между улицами Моисеева и Душенова в Полярном заасфальтируют

Одной из причин того, что его строят в разы дольше изначального строка стало то, что первый подрядчик сбежал с объекта. Фото: Правительство Мурманской области

К асфальтированию готовят пешеходный мост между улицами Моисеева и Душенова в Полярном. Одной из причин того, что его строят в разы дольше изначального срока, стало то, что первый подрядчик сбежал с объекта.

– Сварочные работы на пролетах пешеходного моста завершены. На этой неделе подрядчик должен начать укладку гидроизоляции, а через пару дней после этого – асфальтировать мост; монтировать опоры освещения и ограждения, – отметил во время визита на объект и. о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Напомним: ранее срок сдачи объекта перенесли на четыре месяца. Причиной стала отклонившаяся из-за паводковых вод опора.

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