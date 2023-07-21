Мурманской области для активного развития ЗАТО нужно 283 миллиарда рублей

Президент подчеркнул, что темпы работы в части развития ЗАТО недостаточны. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Президент РФ Владимир Путин посетил Мурманскую область, где в том числе провел совещание по развитию ЗАТО и арктических городов.

Как отметил губернатор региона Андрей Чибис, в программу реновации ЗАТО за четыре года вложили 14 миллиардов рублей, в том числе построили и обновили детсады, амбулатории, ФАПы, культурные и спортивные учреждения, а также отремонтировали квартиры, дома, дворы и дороги.

Однако президент подчеркнул, что темпы работы в части развития ЗАТО недостаточны.

- Работа должна быть более масштабной и, конечно, системной. Понятно, что бюджетные возможности регионов ограничены, более того, задача развития ряда населенных пунктов напрямую связана с вопросами и национальной безопасности, имеют большое общегосударственное значение, поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре, – сказал глава государства.

Губернатор отметил, что для активного развития ЗАТО и военных гарнизонов требуется принятие системного решения о комплексном развитии жилья и инфраструктуры. На эти цели требуется порядка 283 миллиардов рублей.

Владимир Путин сообщил, что нужно завершить согласование плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры этих ЗАТО, а также населенных пунктов Арктической зоны в целом. План мероприятий в том числе будет касаться модернизации первичного звена здравоохранения, ремонта школ, обновления системы ЖКХ, строительства жилья и благоустройства территорий.

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