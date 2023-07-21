Андрей Чибис доложил Владимиру Путину о ходе работ на инфраструктурных проектах

В рамках своей рабочей поездки в Мурманскую область президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором региона Андреем Чибисом. Фото: Максим Блинов, РИА «Новости»

В рамках своей рабочей поездки в Мурманскую область президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором региона Андреем Чибисом.

Андрей Владимирович поблагодарил главу государства за внимание к Заполярью и поддержку ряда инициатив, в том числе реновации ЗАТО, а также доложил о ходе работ на инфраструктурных проектах, поручения по которым были даны ранее.

- По газификации Вы приняли решение, поддержали, – процесс пошел. По транспортному узлу – Вы своими глазами видели, как этот мощный инфраструктурный проект реализуется. Также «Норникель» с «Росатомом» приступили к работе над самым крупным в России месторождением лития, Колмозерским, - сообщил Андрей Чибис.

Также губернатор отметил, что продолжается реновация ЗАТО. Для создания более комфортных условий жизни для военнослужащих нужна модернизация жилья, соцобъектов и коммунальной инфраструктуры. Напомним: на эти цели требуется 283 миллиарда рублей.

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