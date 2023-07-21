Зачем Владимир Путин приезжал в Мурманскую область

20 июля в Мурманскую область прилетал президент РФ Владимир Путин. Рабочая поездка главы государства включала в себя посещение важного объекта строительства в Белокаменке, «Арктик СПГ-2», а также проведение ряда совещаний и встречу с губернатором региона Андреем Чибисом.

Так, на площадке в Белокаменке Владимир Путин осмотрел цех Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа. Уточнения по проекту президенту давал председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон. Также главу государства сопровождали полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Андрей Чибис.

Рабочая поездка главы государства включала в себя посещение важного объекта строительства в Белокаменке, «Арктик СПГ-2».

Владимир Путин принял участие в церемонии отправки готовой первой технологической линии СПГ на гравитационной платформе, которую по Севморпути отбуксируют к месторождению «Утреннее» на Гыданском полуострове в ЯНАО.

- Разрешаю, - кратко сказал президент, дав гудок для старта отправки.

После этого Владимир Владимирович в режиме видеоконференции провел совещание на тему загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «НОВАТЭК-Мурманск», поздравив компанию и Леонида Михельсона с реализацией важных для экономики страны проектов.

- Безусловно, и для развития региона, для Мурманского порта, если такие проекты будут реализовываться, то, действительно, через 5-6 лет произойдет минимум удвоение возможностей, тем более что и новый порт здесь строится, стройка идет полным ходом, - подчеркнул глава государства. - Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ и развивать смежные отрасли.

Владимир Путин осмотрел цех Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений, ознакомился с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа.

Президент также отметил, что после полной готовности «Арктик СПГ-2» Северный морской путь будет заполняться. Необходимы ледоколы, причем самого большого класса.

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область, Владимир Путин также встретился с губернатором Андреем Чибисом. Глава региона доложил президенту о положительных процессах в Заполярье - поддержке бойцов, находящихся в зоне СВО, о достигнутых результатах в экономике - росте ВВП на 19% и росте инвестиций, развитии малого и среднего бизнеса, а также о реализации масштабных проектов.

- По транспортному узлу вы своими глазами видели, как действительно этот мощный инфраструктурный проект реализуется. Также компания «Норникель» вместе с «Росатомом» приступили к работе над самым крупным в России месторождением лития, Колмозерским, работа идет, - отметил Андрей Чибис.

Президент отметил, что после полной готовности «Арктик СПГ-2» Северный морской путь будет заполняться.

В Центре управления регионом Владимир Путин также провел второе совещание - на тему развития ЗАТО и городов в Арктической зоне. Президент отметил, что изношенность коммунальной инфраструктуры и жилья даже в крупных городах Мурманской области достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и ЗАТО эта проблема стоит еще острее.

- Темпы работы в части социального развития явно недостаточны. Она должна быть более масштабной и, конечно, должна быть системной. Понятно, что бюджетные возможности регионов ограничены. Более того, задачи развития ряда населенных пунктов напрямую связаны с вопросами и национальной безопасности, имеют общегосударственное значение. Поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре, - сказал глава государства.

По словам губернатора Андрея Чибиса, в регионе нужно построить 134 многоквартирных дома и 37 объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, чтобы обеспечить новых военнослужащих и их семьи. На эти цели, по предварительным расчетам, требуется порядка 135 миллиардов рублей.

В Центре управления регионом Владимир Путин также провел второе совещание - на тему развития ЗАТО и городов в Арктической зоне. Фото: Рамиль Ситдиков, РИА «Новости».

Также он отметил, что крайне необходимо создать комфортные условия для проживания тех семей и тех военнослужащих, которые уже служат здесь, на Севере. Правда, суммы на это тоже потребуются немаленькие.

- Для этого необходимо построить 106 жилых домов для переселения людей из существующего жилфонда. Также отремонтировать 362 жилых дома, построить и отремонтировать 302 объекта социальной и инженерной инфраструктуры. Предварительно потребность на эти цели составляет 148,6 миллиарда рублей. Если брать сумму от общего объема затрат, о которых я сейчас сказал, – и для тех, кто должен к нам приехать служить, и для тех, кто уже служит, нужно 283,5 миллиарда рублей. Но речь идет, конечно, о минимум десятилетнем периоде, - сказал Андрей Владимирович.

Подытоживая встречу, Владимир Путин сообщил, что в первую очередь, нужно завершить согласование плана мероприятий по развитию жилищной, энергетической, социальной инфраструктуры этих ЗАТО, а также населенных пунктов Арктической зоны в целом. Финансирование мероприятий этого плана должно идти из разных источников, и это нужно согласовать.

По поручению главы государства в столице Североморске отремонтируют три социальных объекта: Центральную районную больницу, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота.

- Прошу не затягивать с этой работой, чтобы до 1 октября 2024 года на основе готовых документов утвердить комплексные планы долгосрочного развития арктических городов также до 2035 года и с четкими источниками финансирования. При этом практическую реализацию мероприятий важно начать уже с 2025 года, не позже, - подчеркнул президент.

Также по поручению главы государства в столице Североморске отремонтируют три социальных объекта: Центральную районную больницу, стадион ЦСКА и Дом офицеров Северного флота. По предварительным оценкам, на это потребуется 5,1 миллиарда рублей.

Помимо этого Владимир Путин поручил распространить «Арктическую ипотеку» на все молодые семьи в АЗРФ до 2030 года, а также проработать мастер-планы для опорных городов в Арктике.

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