Путин в Мурманске поручил подготовить мастер-планы для опорных городов в Арктике

Владимир Путин поддержал идею создания опорных городов в АЗРФ. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в Мурманске провел совещание по развитию ЗАТО и городов в Арктической зоне. Во встрече приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Ранее на полях Петербургского международного экономического форума Андрей Чибис предложил присваивать статус опорных городов Арктики в приоритетном порядке тем населенным пунктам, которые имеют важное значение для Севморпути. Идею создания опорных городов глава Кольского Заполярья выдвинул в мае на втором заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики. Президент поддержал инициативу.

Глава государства отметил, что численность населения при назначении опорного статуса не должна играть главную роль.

- Прошу Правительство совместно с регионами определить перечень таких населенных пунктов. Небольшие поселки могут иметь для страны стратегическое значение, и об этом нужно подумать. Для опорных арктических населенных пунктов нужно также подготовить мастер-планы развития на период до 2035 года по аналогии с теми, что уже разработаны для дальневосточных городов, - отметил Владимир Путин.

Комплексные планы долгосрочного развития арктических городов также до 2035 года должны утвердить до 1 октября 2024 года, а начать реализацию с 2025 года.

Напомним: президент отметил важность строительства самых мощных ледоколов для Севморпути. Также во время рабочей поездки в Мурманскую область Путин дал старт отправке на месторождение первой и уникальной линии по сжижению природного газа на основании гравитационного типа в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

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