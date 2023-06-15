Андрей Чибис: Важные для Севморпути города в приоритетном порядке должны стать опорными в Арктике

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил присваивать статус опорных городов Арктики в приоритетном порядке тем населенным пунктам, которые имеют важное значение для Севморпути. Фото: Правительство Мурманской области

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил присваивать статус опорных городов Арктики в приоритетном порядке тем населенным пунктам, которые имеют важное значение для Севморпути. Идею создания опорных городов глава Кольского Заполярья выдвинул в мае на втором заседании рабочей группы Госсовета по развитию Арктики.

- Люди хотят выбрать лучшее место для проживания и жизни. Задача – привлечь и удержать ценные кадры, для этого необходимо инвестировать в населенные пункты прямо сейчас. Кроме того, мы договорились с главой Минвостокразвтития Алексеем Чекунковым о создании штаба, который займется вопросами инвестиций в опорные города Арктики, в том числе за счет увеличения Президентской единой субсидии, - отметил Андрей Чибис.

Алексей Чекунков добавил, что для арктических городов планируют сделать систему мастер-планов. Мурманск имеет все щансы стать опорным городов АЗРФ благодаря сразу нескольким показателям, в том числе и по Севморпути.

Напомним: Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отметил необходимость развития Севморпути. Это будет способствовать росту грузооборота и позволит развивать регионы Арктики, Сибири и Дальнего Востока.

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