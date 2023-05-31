Андрей Чибис предложил ввести понятие «опорные арктические города»

Глава региона предложил ввести понятие «опорные арктические города». Фото: правительство Мурманской области

31 мая состоялось второе заседание рабочей группы Госсовета по развитию Арктики, которую возглавляет губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На нем глава региона предложил ввести понятие «опорные арктические города».

- Туда должны войти города - экономические центры, которые сейчас и еще на десятилетия вперед будут служить опорой развития Арктической зоны России и всей страны. А для этого потребуется повышение объема инвестиций из федерального бюджета на создание достойной социальной инфраструктуры, которая нужна, чтобы люди не уезжали с Севера. Одним из таких инструментов может стать увеличение Президентской единой субсидии для Арктики, - сообщил Андрей Чибис.

Первое заседание рабочей группы состоялось в феврале на территории Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Напомним: Мурманскую область с рабочим визитом посетила делегация из Республики Беларусь со главе с премьер-министром Романом Головченко.

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