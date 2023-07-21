Владимир Путин об «Арктической ипотеке»: Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории Арктической зоны

Льготную «Арктическую ипотеку» планируют утвердить до 2030 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

20 июля в рамках рабочей поездки Владимира Путина в Мурманск прошло совещание по развитию ЗАТО и городов Арктической зоны. На встрече зашла речь о льготной ипотеке - аналоге «Дальневосточной ипотеки».

Вопрос обсуждали в феврале, когда состоялось первое заседание рабочей группы по Арктике при комиссии Госсовета. Позже стало известно, что льготный инструмент кредитования покупки недвижимости - «Арктическую ипотеку» под 2% - могут запустить уже в 2023 году.

- Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в Арктической зоне. Согласен с тем, чтобы распространить ее на молодые семьи, проживающие на территории Арктической зоны. То есть, для них льготная ставка по ипотечному кредиту тоже не будет превышать двух процентов. Срок действия такой меры предлагаю установить до 2030 года, - отметил на совещании в Мурманске Владимир Путин.

Во время рабочей поездки в Кольское Заполярье президент поручил подготовить мастер-планы для опорных городов в Арктике и утвердить комплексные планы долгосрочного развития до октября 2024 года. Численность населения таких городов не будет играть роль при определении опорного статуса.

Напомним: в Мурманской области набирает обороты электронная ипотека. Объем электронных обращений превысил уже 82%.

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