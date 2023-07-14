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НовостиОбщество14 июля 2023 8:56

Стало известно, какая погода будет на арктическом фестивале «Териберка»

Погода в Териберке на 15 и 16 июля: солнечно и до +20 градусов
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В оба дня в Териберке будет тепло и солнечно.

В оба дня в Териберке будет тепло и солнечно.

Фото: Ирина БЫСТРОВА

В этом году погода порадует гостей арктического фестиваля «Териберка», который пройдет в одноименном селе 15 и 16 июля.

Согласно прогнозам гидрометцентра России, в оба дня в Териберке будет тепло и солнечно. Днем воздух прогреется до +20, а ветер будет слабый. Дождей не ожидается.

Программу мероприятий праздника можно посмотреть здесь. Также организаторы фестиваля рассказали о действующих на празднике запретах.

Напомним, что за въезд в природный парк Териберка с 1 июня введена плата для жителей других регионов и иностранцев.

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