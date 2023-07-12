Гостям арктического фестиваля «Териберка» рассказали о действующих на празднике запретах

Организаторы напоминают гостям о том, что запрещено делать на празднике. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Уже в ближайшие выходные в Мурманской области состоится арктический фестиваль «Териберка». Организаторы напоминают гостям о том, что запрещено делать на празднике.

Так, нельзя запускать квадрокоптеры без спецразрешения, нельзя разбивать палатку на парковке, заезжать на машине на песчаный пляж, приносить на фестиваль колющие, режущие предметы, оружие, алкоголь, наркотики.

Также запрещено купаться, плавать в Баренцевом море, за исключением спортивных активностей.

Напомним, что туристам из других регионов страны, а также иностранцам теперь нужно платить за въезд в природный парк «Териберка».

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