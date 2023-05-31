С 1 июня посещение природных парков и заказников Мурманской области станет платным

а посещение ООПТ без разрешения грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 1 июня 2023 года посещение природных парков и заказников Мурманской области становится платным. Соответствующее постановление опубликовано на портале «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области».

- Для мурманчан и ряда льготных категорий региональные природные парки и заказники по-прежнему будут доступны бесплатно, но при наличии разрешения на посещение, - сообщили в минприроды региона.

Для жителей других регионов и иностранцев платными сделали три природных парка и девять заказников.

Цены, QR-код для оплаты посещения ООПТ, а также перечень льготных категорий можно посмотреть на сайте министерства. Вскоре выдача разрешений и внесение платы будут доступны на региональном туристическом портале.

Вырученные средства пойдут на развитие инфраструктуры природоохранных территорий.

За посещение ООПТ без разрешения грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей (для граждан) по статье 8.39 КоАП.

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