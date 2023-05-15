Жители Мурманской области по-прежнему смогут посещать ООПТ бесплатно. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 1 июня 2023 года посещение особо охраняемых природных территорий в Мурманской области станет платным – соответствующее постановление регионального правительства уже готовится. В минприроды опубликовали список природных парков и заказников с указанием, сколько будет стоить попасть в них для туристов. Для иностранцев посещение будет дороже, чем для россиян.

Так, за разовое посещение «Кораблекк» россияне должны будут заплатить 176,28 рубля, иностранцы - 352,55 рубля, за «Полуострова Рыбачий и Средний» - 293,79 и 587,59 рубля соответственно, «Териберку» - 352,55 и 705,11 рубля.

Стоимость входа в заказники будет следующая: «Варзугский» - 176,28 и 352,55 рубля; «Кайта» - 117,52 и 235,04 рубля; «Колвицкий» и «Кутса» - 176,28 и 352,55 рубля; «Лапландский лес» и «Понойский» (рыбохозяйственный) - 117,52 и 235,04 рубля; «Понойский» (зоологический) - 78,35 и 156,69 рубля, «Сейдъявврь» - 293,79 и 587,59 рубля, «Симбозерский» - 117,52 и 235,04 рубля.

Отмечается, что под одним посещением ООПТ подразумевается пребывание с 00.00 до 23.59 календарного дня с возможностью неограниченного количества входов на территорию ООПТ в указанный период времени.

При этом установлен обширный перечень тех, кто сможет посещать заказники и природные парки бесплатно. Это жители Мурманской области (в том числе и с временной регистрацией), школьники и дошкольники, многодетные родители несовершеннолетних, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, инвалиды и их сопровождающие, пенсионеры, студенты очной формы обучения вузов и сузов, малоимущие семьи, участники СВО и члены семей погибших участников, волонтеры и добровольцы на время проведения акций, ученые, которые работают на территории ООПТ, инвалиды войны, ветераны, лица, удостоенные звания Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы, Герой Социалистического Труда, Герой Труда Российской Федерации либо награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней; ветераны боевых действий, блокадники, чернобыльцы.

Помимо них плата не будет взиматься с собственников, пользователей земельных, лесных, водных участков, расположенных в границах ООПТ, лиц, осуществляющих разрешенную деятельность на территории ООПТ на основании договоров и (или) соглашений; лица, приезжающие в населенные пункты, расположенные в границах ООПТ, к близким родственникам и с ряда лиц.

С полным списком льготных категорий можно ознакомиться на сайте минприроды Мурманской области. Там же можно скачать форму на возврат денег, получить разрешение для организованных группы и пройти регистрацию на посещение.

Напомним: въезд на территорию ООПТ планировали сделать платным еще в 2022 году.

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