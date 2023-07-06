Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков посетил порт «Лавна» в Мурманске

На данный момент строительная готовность нового порта составляет 68%. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманск прибыл глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, который вместе с губернатором Андреем Чибисом и помощником Президента РФ Максимом Орешкиным, посетили строящийся ключевой элемент Мурманского транспортного узла — порт «Лавна».

Проект входит в число приоритетных направлений комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, имеет общегосударственное значение. На данный момент строительная готовность нового порта составляет 68%.

- Проект важен не только для области, но и всей страны. Он позволит увеличить рост налоговых поступлений, привлечь инвестиции и открыть новые рынки, — отметил губернатор.

Напомним: в России будет создана сеть терминалов для транспортировки белорусских грузов.

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