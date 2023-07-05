Помощник президента Максим Орешкин: «Мурманск имеет важное стратегическое значение для всей страны»

В Мурманскую область с рабочим визитом прилетел помощник президента РФ Максим Орешкин. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманскую область с рабочим визитом прилетел помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он посетит ряд промышленных предприятий, учебных заведений, общественных пространств, осмотрит социальные объекты, инфраструктуру ЗАТО. Также в программе деловой поездки — стратегические объекты Северного морского пути - порт «Лавна», элемент Мурманского транспортного узла - железнодорожный мост через реку Тулома.

Помощник президента уже поделился своими впечатлениями о Мурманске, побывав на нескольких объектах.

- Мурманск – на 100 процентов опорный арктический город. Он имеет важное стратегическое значение для всей страны, какой аспект ни взять, – подчеркнул Максим Орешкин в ходе рабочей поездки.

Также вместе с губернатором Андреем Чибисом помощник Президента РФ встретится с молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» и предпринимателями региона.

Напомним: в Мурманске Вячеслав Володин рассказал о планах на развитие поддержки СПГ-отрасли.

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