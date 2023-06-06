В Мурманске Вячеслав Володин рассказал о планах на развитие поддержки СПГ-отрасли

Отмечается, что СПГ- отрасль нуждается в принятии ряда законодательных мер. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманскую область прилетели представители Госдумы, под руководством председателя Вячеслава Володина в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений выездное рабочее совещание Совета нижней палаты.

Участники обсудили меры по развитию энергетической отрасли и расширению законодательной поддержки серийного производства заводов по сжижению природного газа.

- Конкуренцию будут выигрывать страны, которые владеют технологиями. Надо делать все для создания условий, чтобы наши компании обладали самыми лучшими технологиями, - отметил Вячеслав Володин.

Отмечается, что СПГ- отрасль нуждается в принятии ряда законодательных мер.

Также по итогам встречи стало известно, что для вахтовиков в Мурманской области могут разработать новые меры поддержки.

Напомним: Вячеслав Володин провел двустороннюю встречу с губернатором Андреем Чибисом и сообщил о намерении поддержать два важных для Мурманской области проекта.

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