Посол Дмитрий Крутой: Беларусь не отказывается от намерений построить порт в Мурманске

Мурманск станет одной из точек для транспортировки белорусских грузов. Фото: Олег ФИЛОНОК

Посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой подтвердил намерения своей страны работать с Россией в сфере морских перевозок.

- Беларусь не отказывается от своих намерений по строительству новых портов в России, в том числе в Мурманской области, - цитируют Крутого РИА Новости.

В августе 2022 года прозвучала важная экономическая новость: Минск решил перенаправить транзит белорусских калийных удобрений в Россию, что влечет за собой строительство нового порта на Северо-Западе нашей страны. Позже стало известно, что создать его планируют в Мурманске. Варианты площадок для терминала и другие вопросы обсуждались во время визита в столицу Кольского Заполярья премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко.

При этом Дмитрий Крутой отметил, что планируется создание не единого порта, а сети предприятий.

Напомним: Мурманскую область с рабочим визитом посетил глава Росрыболовства Илья Шестаков. Одной из главных тем для обсуждения с главой региона Андреем Чибисом стало развитие Мурманского морского рыбного порта, 100% акций которого было передано в пользу государства, а также судоремонт.

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