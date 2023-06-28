Атомный ледокол «Вайгач» спустя почти год вернулся в порт Мурманск

В порт приписки Мурманск 27 июня, спустя почти год, вернулся атомоход «Вайгач». Фото: ФГУП "АТОМФЛОТ" / vk.com/rosatomflot

В порт приписки Мурманск 27 июня, спустя почти год, вернулся атомоход «Вайгач».

- С августа 2022 года по июнь 2023 года ледокол прошел 53909 миль (из них во льдах - 49956 миль). Экипаж обеспечил проводку 114 судов, - сообщили в ФГУП «Атомфлот».

Напомним, что ранее в столицу Заполярья вернулся ледокол «50 лет Победы», а также ледокол «Красин».

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