Спустя полгода атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся в Мурманск

В этом году команде атомохода предстоят два рейса на Северный полюс. Фото: ФГУП «Атомфлот»
Атомный ледокол «50 лет Победы» 4 июня вернулся в порт приписки Мурманск. С ноября прошлого года экипаж атомохода провел по морям 125 судов и прошел 28500 миль.
- Ледокол обеспечивал безопасную проводку судов на морском канале Обской губы и в Карском море. Экипаж высокопрофессионально выполнил контрактные обязательства перед заказчиками. Благодарю моряков за работу, - отметил и.о. гендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.
В этом году команде атомохода предстоят два рейса на Северный полюс.
Напомним: ледокол «Красин» вернулся в порт Мурманск после навигации по Севморпути.
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