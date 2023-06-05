Спустя полгода атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся в Мурманск

В этом году команде атомохода предстоят два рейса на Северный полюс. Фото: ФГУП «Атомфлот»

Атомный ледокол «50 лет Победы» 4 июня вернулся в порт приписки Мурманск. С ноября прошлого года экипаж атомохода провел по морям 125 судов и прошел 28500 миль.

- Ледокол обеспечивал безопасную проводку судов на морском канале Обской губы и в Карском море. Экипаж высокопрофессионально выполнил контрактные обязательства перед заказчиками. Благодарю моряков за работу, - отметил и.о. гендиректора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица.

В этом году команде атомохода предстоят два рейса на Северный полюс.

Напомним: ледокол «Красин» вернулся в порт Мурманск после навигации по Севморпути.

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