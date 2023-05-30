Ледокол «Красин» вернулся в порт Мурманск после навигации по Севморпути

После ремонтных работ ледоколы будут готовы к проводкам судов в осенне-зимнюю навигацию. Фото: www.rosmorport.ru/

Все ледоколы мурманского филиала «Росморпорта» завершили навигацию по Северному морскому пути в этом сезоне. Последним из своего путешествия в морской порт Мурманск вернулся ледокол «Красин».

- С 1 апреля по 21 мая он обеспечивал проводку судов в западной части Севморпути в Карском море, включая Енисейский залив. Ледокол провел во льдах 18 судов, пройдя более 9,5 тысячи морских миль, - сообщили в Росморпорте.

Также в заполярную столицу вернулись «Капитан Драницын» и «Адмирал Макаров». После ремонтных работ ледоколы будут готовы к проводкам судов в осенне-зимнюю навигацию.

Напомним: вопрос о запрете промышленного лова лосося в бассейне Белого моря отложили до ноября.

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