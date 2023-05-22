Вопрос о запрете промышленного лова лосося в бассейне Белого моря отложили до ноября

Вопрос о запрете промышленного лова лосося отложили до осени. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Компания «Русский лосось» выступила с инициативой запретить промышленный лов семги в бассейне Белого моря.

- Ограничения необходимы для сохранения популяции, которая подорвана или почти утрачена во многих северных реках — например, в Печоре, Северной Двине, Мезени, Онеге, а также бассейнах озер Ладога и Онеги, - объяснили свое предложение рыбопромышленники.

Однако единогласия среди представителей отрасли пока нет.

- Вопрос по инициативе «Русского лосося» обсудили на совещании в Архангельске в рамках Северного научно-промыслового совета, принято решение отложить его до проведения следующего совещания для выработки единой позиции, которое запланировано на ноябрь, - сообщили «КП»-Мурманск» в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Напомним: в регионе расширится список участков для лова горбуши в Белом море - в него включат еще 16 объектов.

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