Стало известно, где и сколько можно поймать горбуши в Мурманской области

Ловить можно на удочку либо специальными ружьями и пистолетами для подводной охоты. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Этим летом в Мурманской области ожидается нашествие горбуши, причем еще большее, чем в 2021 году. В минприроды региона разъяснили, где и сколько разрешено ловить горбуши в рамках любительской рыбалки.

Так, за пределами рыболовных участков горбушу можно ловить бесплатно в Баренцевом и Белом морях, в озерах, а также в реках и ручьях, где не нерестится лосось. Платная рыбалка доступна на рыболовных участках для организации любительского лова.

Ловить можно на удочку либо специальными ружьями и пистолетами для подводной охоты.

- За сутки разрешается ловить до 50 килограммов горбуши в морских водах и до 25 килограммов - в пресных водоемах, - сообщили в министерстве.

Напомним: в Мурманской области лосося с признаками болезни в июле исследуют специалисты.

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