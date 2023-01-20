ПИНРО про нашествие горбуши летом 2023 года: «Это не катастрофа»

Вылов горбуши ожидается с конца июня по конец августа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2023 года в Мурманской области снова ожидается нашествие горбуши, причем даже более масштабное, чем в 2021-м. Ученые ПИНРО призвали не считать это чем-то ужасным.

- Можно ли считать подход такой ценной рыбы как горбуша, бедствием и катастрофой? Ведь речь идет об очень ценном и доступном широкому кругу населения ресурсе, разумная эксплуатация которого принесет немалую прибыль промысловикам, ценные трофеи рыбакам-любителям и здоровую пищу на стол населению.

-Не секрет, что нынешнее состояние запасов атлантического лосося (сёмги) в наших реках – критическое. В этом «заслуга» недостаточно продуманной гидроэнергетики, многолетнего браконьерства, болезней и паразитов рыб (в том числе переносимых из реки в реку человеком). При таком положении дел неразумно судить о горбуше как о катастрофе для пресноводных водоемов, - сообщили в ПИНРО.

Главное, чтобы рыбаки не шкерили рыбу на берегу, оставляя отходы.

Вылов горбуши ожидается с конца июня по конец августа.

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