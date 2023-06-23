В Мурманской области лосося с признаками болезни в июле исследуют специалисты

Этим летом в водоемах Мурманской области заметили атлантического лосося с признаками болезни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этим летом в водоемах Мурманской области заметили атлантического лосося с признаками болезни. В частности, больная семга появилась в реке Варзуга.

Проблему обсудили в комитете по ветеринарии региона с участием представителей Россельхознадзора, ветнадзора, Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Североморского ТУ Росрыболовства, ФГБНУ «ВНИРО» и других ведомств.

- На некоторых реках региона выявили единичные случаи выявления рыбы с поражением кожных покровов, гибель дикого лосося на сегодняшний день не зафиксирована, - отметили в Североморском управлении Россельхознадзора.

На реке Кола установили специальное заграждение для подсчета количества проходимого на нерест дикого лосося, в том числе с признаками поражения.

Также на совещании решили, что в начале июля будет проведен отбор проб рыбы кольской популяции для лабораторных исследований.

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