В реке Варзуга обнаружили больную семгу

Северяне снова сообщают о больной рыбе - теперь в реке Варзуге. Фото: скриншот видео/vk.com/fishing51

В 2015 году в Мурманскую область пришла новая для региона напасть - в водоемах Кольского полуострова стали встречать семгу, словно покрытую плесенью. Грибкое заболевание называлось сапролегниозом. Тогда из-за него даже на время запретили лов красной рыбы.

После почти каждое лето появлялись сообщение о зараженной семге. Так, в 2020 году больную рыбу видели в реках, которые впадают в Кольский и Мотовский заливы. Первая рыба заходила «чистая», а к середине лета появлялась уже больная. В 2021 году атлантического лосося с некрозом видели в Туломе. Этим летом снова поступают тревожные сигналы.

- Река Варзуга, село Кузомень, больная рыба теперь там, видел не одну, - написал один из рыбаков в группе «Fishing 51. Рыбалка и Охота на Кольском п-ове» (12+).

Северян просят вылавливать больную рыбу и сообщать о ней в веткомитет, чтобы там изучили особи.

Напомним: Росрыболовство подготовило решение проблемы с мышьяком в российской рыбе.

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