В водоемах Мурманской области плавает больная семга

Ловись, рыбка, большая и маленькая, но еще и здоровая! В Мурманской области из года в год северяне натыкаются на заболевшую рыбу. И этим летом рыбаки заметили покрытую непонятными пятнами семгу, которая вяло плавает в реках. Сообщениями о хандрящем лососе поделились местные жители.

Рыбке нездоровится

- Вот такую больную семгу видел 5 июля в районе 35-го километра по Верхнетуломской дороге. Хотел вытащить ее на берег, чтобы других не перезаражала, да нечем было, - отметил мурманчанин Алексей Шатунов в паблике «Рыбалка и охота на Кольском полуострове» в соцсетях, приложив к записи видеоролик.

Как рассказал «КП» северянин, ситуация эта давняя, но с ней пытаются бороться.

- Да этой проблеме уже лет 10 скоро будет. Наблюдают больную рыбу в реках, которые впадают в Кольский и Мотовский заливы. Про остальные реки не слышал. Первая заходящая рыба «чистая», а к середине лета появляется больная. Федеральные рыбные институты занимались или занимаются этой проблемой, но про какие-то выводы пока не слышал, - делится Алексей Шатунов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/789295" frameborder="0"></iframe> В Туломе плавает хандрящая рыба.Автор: Алексей Шатунов

Мурманчанин оказался не единственным, кто заметил рыбку с недугом. Северяне видели нездоровую семгу и в других водоемах.

- На Титовке была больная рыба, видел ее 4 июля. Молодая, где-то под кило, - уточнил «КП» рыбак Василий Афанасенко.

Также семга, которой нездоровится, попалась на глаза жительнице заполярной столицы Татьяне Малышевой на реке Коле. К слову, там обрушившийся железнодорожный мост в июне помешал нересту семги.

- В Коле идет миграция производителей атлантического лосося на нерест, ската их молоди в море и ската повторно нерестящихся рыб этого вида. Необходимо срочное проведение работ в части расчистки русла реки Колы от последствий строительных работ и обвала части моста. Этот завал и часть обрушившегося моста уже сейчас препятствуют проходу рыб, а при последующем понижении уровня воды в русле реки будут являться преградой, ограничивающей или перекрывающей миграционные пути, - рассказали в Мурманском филиале ФГБУ «Главрыбвод».

Тревогу не бьют

Тем не менее, как пояснили в комитете по ветеринарии Мурманской области, в последнее время рыбу «с душком» к ним не привозили.

- Пока что никаких сообщений к нам от северян о больной рыбе не поступало. Официальных данных о зараженной семге не имеется, но мы отслеживаем информацию в соцсетях. 7 июля наши специалисты отправились на реку Колу, к рыбоучетному заграждению. Там проведут мониторинг рыбы и выяснят, есть ли больные особи. Результаты исследования станут известны позже, - рассказали «КП» в ведомстве.

Там же уточнили, что еще весной были проведены ветеринарно-санитарные и ихтиопатологические обследования рыбоводных хозяйств на Нижнетуломском водохранилище, Имандре, реке Уре, в губе Палкина на Белом море, а также рыбоводного завода по производству малька форели в районе Верхнетуломского.

- По результатам обследований, у выращиваемой рыбы признаков инфекционных и инвазионных заболеваний не обнаружено, ситуация благополучная. По факту выявления носительства эктопаразитов некоторым предприятиям рекомендована противопаразитарная обработка рыбы, - отметили в региональном комитете по ветеринарии.

Зараженную рыбу лучше всего отвезти ветеринарным специалистам. Фото: веткомитет Мурманской области

Так как сезон лицензионного лова семги с мая в Мурманской области открыт, северян просят подходить к рыбалке ответственно. Нужно выполнять некоторые несложные правила, которые могут предотвратить перенос возможной инфекции с одного водоема на другой. С информацией о дезинфекции удочек, плавсредств и экипировки можно ознакомиться на официальном сайте комитета по ветеринарии veterinary.gov-murman.ru.

Что нужно делать при находке зараженной рыбы

Если вы обнаружили в водоемах Мурманской области больную, погибшую рыбу или с нетипичным для нее поведением, следует передать ее для исследований в госветслужбу Мурманской области.

Куда можно доставить?

В диагностический отдел ГОБВУ «Мурманская облветлаборатория» (Кольский район, поселок Молочный, улица Совхозная, 2) или в сектор аквакультуры, физиологии и болезней рыб отдела противоэпизоотических мероприятий Мурманской областной СББЖ (Мурманск, улица Марата, 16).

Для получения достоверных результатов рыбу нужно правильно упаковать и сохранить: поместить в сухой чистый пакет или пластиковый контейнер. Если нет возможности доставить рыбу в день обнаружения, то можно сохранить ее в холодильнике (не в морозильной камере!), но не более 12 часов. При длительной транспортировке стоит использовать для доставки сумку-холодильник или термопакет. При передаче проб специалистам госветслужбы необходимо сообщить место, время вылова/обнаружения данных рыб, способ сохранения до передачи ветеринарам. Однако не стоит доставлять на исследования рыб с явными признаками разложения или трупы рыб, значительно поврежденные птицами или плотоядными млекопитающими.

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