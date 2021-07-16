В реке Тулома обнаружили больную семгу с некрозом

Специалисты взяли пробы рыбы для проведения микробиологических, химико-токсикологических исследований. Фото: Олег ФИЛОНОК

Недавно больную семгу обнаружили в реке Кола, а теперь еще и в Туломе.

Так, председатель регионального комитета по ветеринарии Алексей Касаткин и специалисты областной станции по борьбе с болезнями животных провели клинический осмотр атлантического лосося, зашедшего в ловушку рыбохода Нижнетуломской ГЭС.

- Выявлено несколько особей лосося с локальными первичными признаками дермального некроза. Погибшей рыбы и рыбы, пораженной сапролегнией, не выявлено, - сообщили в комитете по ветеринарии Мурманской области. - Всего с 9 июля через рыбоход прошло 625 экземпляров семги, у 22 из них отмечены первичные признаки заболевания.

Специалисты взяли пробы рыбы для проведения микробиологических, химико-токсикологических исследований. Также были отобраны пробы воды и грунта из реки Туломы для проведения исследований по физико-химическим показателям.

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