Прокуратура проводит проверку после ДТП с участием подростков в Оленегорске

В отношении несовершеннолетнего водителя составили более 20 административных протоколов, а транспорт отправили на спецстоянку. Фото: vk.com/murmansk_dtp

После ДТП с участие подростков в Оленегорске прокуратура Мурманской области организовала проверку. Напомним: четверо ребят решили покататься на автомобиле Ford и, пытаясь скрыться от полицейской погони, съехали в кювет. Машина чуть не улетела в озеро.

- Будет дана оценка исполнения требований законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщили в прокуратуре.

В отношении несовершеннолетнего водителя составили более 20 административных протоколов, а транспорт отправили на спецстоянку.

Напомним: двое подростков, ехавших в этой машине, состоят на учете в ПДН.

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