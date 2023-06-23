Машина чуть не улетела в озеро. Под Оленегорском четыре подростка пытались уехать от полиции на иномарке

Подростки взяли ключи от иномарки у своей знакомой и решили покататься. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Четверо подростков из Оленегорска чуть не угодили в озеро вместе с автомобилем, пытаясь скрыться от полиции. Вечером 22 июня госавтоинспекторам пришлось устроить за ними погоню, когда они заметили за рулем Ford несовершеннолетнего водителя. Увидев, что за ними едут правоохранители, автомобилист лишь поддал газу, решив, видимо почувствовать себя крутым, как в кино. Но, увы, в жизни такое заканчивается не весело.

Как уточнили «КП»-Мурманск» в полиции, подростки взяли ключи от иномарки у своей знакомой, которая была не против, и решили покататься. В соцсетях сообщили, что полицейские стреляли по колесам машины, но в полиции эту информацию не подтвердили.

- Автомобиль был уже на выезде из Оленегорска и двигался в сторону Мончегорска. Стражи порядка неоднократно требовали у водителя остановиться, на что тот не отреагировал. Зная, что в машине находятся несовершеннолетние, огнестрельное оружие не применялось. Информацию о злостном нарушителе передали сотрудникам других правоохранительных органов, чья служебная машина, делая разворот, пыталась уйти от столкновения с Ford, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

В этот момент 15-летний подросток не справился с управлением и съехал в левый кювет, машина чуть не оказался в озере. Момент аварии записала камера наружного видеонаблюдения. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Также выяснилось, что двое юношей, находившихся в автомобиле, 2010 и 2008 года рождения, состоят на учете в ПДН.

- Решается вопрос о помещении их в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - рассказали «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД региона.

В отношении водителя-гонщика составили более 20 административных протоколов, в том числе за выезд на «встречку», отсутствие водительских прав и страхового полиса. Транспорт тем временем отправили на спецстоянку.

Напомним: в Ловозере полицейские 15 раз выстрелили по колесам машины пьяного водителя без прав. Мужчину арестовали на 12 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек. В Зеленоборском мужчина спас из пожара пять человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru