Пытавшиеся уехать от полиции двое подростков из Оленегорска состоят на учете в ПДН

В отношении несовершеннолетнего водителя составили 20 административных материалов, а транспорт отправили на спецстоянку. Фото: vk.com/murmansk_dtp

22 июня в Оленегорске шла погоня за четырьмя подростками, которые решили покататься на Ford. Юные гонщики, не желая останавливаться по требованию полиции, попали в ДТП, чуть не угодив в озеро.

Как рассказали нам в УМВД региона, двое юношей, находившихся в автомобиле, 2010 и 2008 года рождения, состоят на учете в ПДН.

- Решается вопрос о помещении их в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

В отношении несовершеннолетнего водителя составили 20 административных материалов, а транспорт отправили на спецстоянку.

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