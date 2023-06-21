Жителей военного ЗАТО в Мурманской области предупредили о медведе

В ЗАТО Островной в районе больничного городка заметили бурого медведя. Фото: Павел КЛОКОВ

В ЗАТО Островной в районе больничного городка заметили бурого медведя. Северян просят быть осторожнее.

- Если Вы увидели медведя, просьба обращаться в ЕДДС по телефонам: 8 (81558) 5-03-77, 8-911-310-86-30. Будьте бдительны и ограничьте походы в тундру! - предупредили в администрации города.

Напомним: охотоведы выезжали на кладбище в Кировске после сообщений о медведе. Косолапого также встретили в Кольском районе.

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